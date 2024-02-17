44歲造型師吳速玲和金曲歌王曹格2022年結束14年婚姻，現把重心放在事業上的她，仍透過社群分享生活點滴，日前她飛到泰國度假，她也透露6天的旅途「把自己吃的圓滾滾」，不過在她曝光的比基尼辣照，可看到火辣身材絲毫沒走樣，完美體態令人稱羨不已。

吳速玲透露在泰國的6天旅途中，除了泰國菜之外，還品嚐了義大利菜、中國菜和街邊小吃，「把自己吃的圓滾滾~但很值得」，而且為了避開塞車，選擇住在知名購物商場附近，而每天走很多路，剛好也讓她吃的比較安心。

吳速玲曬比基尼辣照。（圖／取自吳速玲臉書）

此外，她也曬出比基尼辣照，只見擁有小麥肌膚色的她，大秀健康美火辣身材，身上絲毫沒有多餘贅肉，緊實曲線和腹肌格外搶眼，前凸後翹完美體態令人稱羨不已，讓網友都紛紛留言直呼「速玲是辣媽」、「姐姐好漂亮」，連季芹也表示「妳正成這樣，怎麼穿都好看，少女能駕馭的，妳也可以」。

曹格和吳速玲婚後育有一對兒女，過去因參加大陸實境節目《爸爸去那兒》備受關注，如今兒女也漸漸長大，吳速玲也表示「我認真的要把重心放回自己的身上，想做什麼就放手讓自己試試，人生只有一回做回自己吧。」