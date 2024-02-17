網紅晚安小雞和阿鬧自導自演大鬧柬埔寨，被柬國政府判處2年徒刑。國民黨立委賴士葆指出，相較柬國政府，蔡英文政府對晚安小雞鬧上國際版面之事相對低調，正因為與網紅存在友善關係；當網紅給年輕人負面示範與教化，看不到政府監理的底線，晚安小雞事件就不會是最後一個。

國民黨立委賴士葆指出，相較柬國政府，蔡英文政府對晚安小雞鬧上國際版面之事相對低調，正因為與網紅存在友善關係。(本報資料照)

賴士葆在臉書發文指出，柬埔寨政府速審速判，晚安小雞需服刑兩年、罰款3萬的鬧劇迅速落幕，惟醜聞傳千里，BBC都報導這則讓台灣顏面無光的新聞。這齣網紅自編自導自演的爛戲，張力十足，只是把舞台戰場拉到國外，整體規劃粗糙，思考欠周，事情鬧大，不只賠上個人聲譽，也賠上國家的形象。

賴士葆說，很多輿論都在探討這事如果發生在台灣會如何。事實上，兩年前，晚安小雞已經自己編導過被遊民追殺的情節，被警方認定影片造假、造謠，違反社維法，最後法院判無罪。晚安小雞還有其他遊走法律邊緣的誇張行徑，在台灣屢屢輕判的經驗，讓他們彷彿愈挫愈勇，變成底氣十足，竟然勇闖國外打知名度賺取網路聲量。換句話說，這次透過柬埔寨政府才真正給他們教訓，我們社會對於網紅事件又得到怎樣的省思？

賴士葆指出，晚安小雞鬧上國際版面，蔡政府相對低調，因為蔡政府用網軍治國是眾所皆知的事情，過去蔡英文被稱為三軍統帥之外的第四軍就是網軍。蔡英文選舉的時候上網紅節目，邀請網紅到官邸的影片蹭流量，要藉網紅增加選票，甚至不顧形象地讓網紅撩。

賴士葆強調，蔡政府的政策透過網紅宣導帶風向幾乎無日不為之，各部會用公帑編有資訊宣傳費用養網軍早就不是新聞，網紅與政府之間存在友善關係。網紅直播主之亂給年輕人負面的示範與教化，看不到政府監理的底線，當網紅名利雙收變成年輕人嚮往的職業，晚安小雞的事件就不會是最後一個。