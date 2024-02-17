最怕幫別人買中大獎！有網友在臉書上抱怨，和認識多年的好友，因為一起花錢買刮刮樂，沒想到中百萬大獎時，朋友卻喊「錢退你這張我要」，讓他不禁感嘆「認識好久的朋友終於看到人性」；對此，網友留言表示「一張能買出人性，比錢還買不到」、「要合資買，真的要小心，人性難測」、「300見人心，便宜啦」。

一名網友在臉書社團「刮刮卡資訊及中獎分享」，他PO上1張中百萬大獎的刮刮樂卡，但是在貼文寫著「一張就中，但有故事，想當場撕掉這張」。

面對網友的詢問「什麼故事」，原PO則回應，過年時和4個朋友在打麻將，他突然問朋友要不要買刮刮樂，而當時只有1個朋友和他去，由於兩人當時是走去彩券行，而他的錢包卻放在車上，身上只有300元，於是，朋友就出了剩下的1700元。

兩人買好之後，便回到麻將桌上開刮，朋友先刮了大部分的「遊戲獎項」後，留下最後1個給他，並認為這張不會中，此時，他便安慰對方「沒關係，就算沒有中獎一人一半損失也不大」，然而，他將最後一個獎項刮出後，竟中了100萬獎金。

沒想到，朋友便以不收他錢的各種理由，一直說「刮刮樂是我的」，還打算要退他300元，但現場其他兩個朋友幫他打抱不平「你們不是一起買的嗎？」，也讓他驚覺到「認識好久的朋友終於看到人性」。

他也指出，最後朋友也拿著中獎的刮刮樂去銀行兌獎，但僅分給他講金10萬元，讓他非常生氣但也不想再和對方爭執，而這名朋友也已經消失，他也不禁感嘆，以往每年都會一起打牌、買刮刮樂的朋友，因為這張刮刮樂友情破裂，讓他認為「寧願不要有這張刮刮樂的出現」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「一張能買出人性，比錢還買不到」、「要合資買，真的要小心，人性難測」、「300見人心，便宜啦」、「別太相信人，唉」、「沒事！當作花錢消災、看清人性！你值得認識更多更好的，恭喜您喔」、「最怕幫別人買中大獎」、「是他沒那個運氣中的100萬」。