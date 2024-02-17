63歲中美混血不老男神費翔，去年出演電影《封神第一部》，飾演紂王殷壽展現精湛演技，更大方露出精實胸肌，再度成為關注的焦點。近日一名網友在社群媒體上分享，在英國搭地鐵時巧遇費翔，鼓起勇氣和對方搭話，他非常親切還主動閒聊，讓網友激動發文分享。

費翔擁有帥氣紳士的外型，是不少婦女心目中的夢中情人，近年定居在英國，近日一名女網友在小紅書上分享，和老公一起在英國搭地鐵，一上車老公就說「那個人是不是費翔？」兩人看了一下，確認後就開始慢慢靠近。網友緊張的不敢搭話，是剛好費翔旁邊的座位空出來後，她老公坐下問「不好意思，請問您是費翔嗎？」對方溫柔的回答「是的」。

費翔也親切的和他們閒聊，聽到網友是來旅遊的，主動詢問是從哪裡來、來幾天、什麼時候回去、玩得開心嗎？網友提到費翔聲音「很有磁性，就和電影裡聽到的一模一樣，我真的沉醉，好想叫他一聲爹地（忍住了）」，網友也問費翔是不是常住倫敦，費翔也回答自己在英國待了20多年了，不太回紐約。

而網友對費翔的第一印象，覺得他好白、好帥，手很細很好看，當下素顏沒做髮型，穿得很英倫風，不過看不出衣服的具體品牌。但因為太晚搭話，所以只聊了幾站費翔就要下車了，起身時還讓網友坐他的位置，「但我想讓他先走出去，就互相謙讓了一下，他還拍拍我肩膀，輕推了我一下，讓我先坐」，但因為擔心對方不願意，所以沒有要求合照，但網友還是直呼「太幸福了！」