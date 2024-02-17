共和黨美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格將率團訪台，預定會晤總統當選人賴清德及立法院長韓國瑜。前立委郭正亮表示，蓋拉格一定都是根據他的偏見來問問題，所以這將考驗韓國瑜的智慧，他認為，韓國瑜絕對可以招架得住。

主持人麥玉潔17日在中天《麥玉潔辣晚報》問到，蓋拉格拜會韓國瑜時，兩個人會擦出什麼樣的火花。韓國瑜可以勝任嗎？郭正亮回應表示，他不知道。蓋拉格可能會直接質問國民黨是不是主張統一，因為他們對台灣是不瞭解的，不要以為蓋拉格很懂台灣，並不是。

郭正亮指出，蓋拉格是陸戰隊情報官出身，當了4屆眾議員，今年不選了，就要退休了。他一定都是根據他的偏見來問問題，問一些有的沒的，所以這將考驗韓國瑜的智慧。

郭正亮接著點出，韓國瑜絕對可以招架得住，因為會面現場不會完全開放，大概給攝影記者拍攝前面幾分鐘，就閉門了，之後兩個人要出來講什麼，這就很耐人尋味。