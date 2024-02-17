2023年11月10日美日澳加海軍在菲律賓海舉行聯合演習。（示意圖／美國海軍）

前參謀總長李喜明曾推動「微型導彈突擊艇」，但是在美國同意售我岸置魚叉飛彈後，全案於2020年終止。但《美國海軍學會新聞網》近日又披露，美國海軍已提案建造數千艘「海上攻擊無人艇」，計劃在西太平洋或台灣海峽部署使用。根據媒體報導，儘管只是名稱不同，但軍方不願承認李喜明的計畫大復活。

《美國海軍學會新聞網》（USNI News）1月30日報導，美國海軍已提案建造數千艘「致命的海上攻擊無人艇」，計劃在西太平洋或台灣海峽部署使用，並稱是阻止共軍入侵台灣關鍵。

據了解，中科院今年將在無人遙控靶船基礎上，研製「無人攻擊艇」，如果順利研製完成，陸軍將以「無人攻擊艇」執行反登陸作戰中自殺艇的任務，攻擊來犯的中共船隻。

根據規畫，中科院將以2年時間研製「無人攻擊艇」，預算約9億元，全案均機密案，若研發順利，將於2026年開始量產，並由陸軍編列預算採購。

前參謀總長李喜明任內推動的「不對稱作戰」整體防衛構想中，也有所謂的「微型導彈突擊艇」。並且在他所著的《台灣的勝算》一書中，對於「微型導彈突擊艇」也所介紹。

原先規劃2020年造4艘原型艇，不需戰鬥系統，也沒有雷達，外型具有匿蹤（RCS）設計，採用遊艇外觀造型，可與漁船混在一起，載著雄風飛彈打了就跑，期達到奇襲的效果。

不過，李喜明「微型導彈突擊艇」的概念，在美方同意售我岸置魚叉飛彈後，海軍於2020年已決定取消建案，全案終止。

《美國海軍學會新聞網》近日又披露，美國海軍已提案建造數千艘「海上攻擊無人艇」，計劃在西太平洋或台灣海峽部署使用。

根據《風傳媒》指出，目前美國已提案建造，我軍方確實也已經在研製無人艇，只是換了個名字，「就是死鴨子嘴硬，不願承認李喜明的計畫大復活」。