大陸國台辦17日晚間發布新聞稿，發言人朱鳳蓮表示，14日發生的台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。她更強調，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

朱鳳蓮表示，大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也決不容忍。台灣方面應儘快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代，並指出大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。

2月14日大陸漁民駕駛快艇在金門海域越界捕魚，被我方海巡追緝時，船身翻覆導致4人中有2人不幸意外喪生，目前海基會也在加速協助漁民家屬抵達金門來了解事件原委並給予人道協助。

此外，該事件發生後也引起大陸輿論沸騰，台灣方面也有專家分析，擔心繼台海「海峽中線」，在此次金門事件發生後，會否也導致大陸官方改變態度，不願承認過去雙方默契金廈兩岸之間的「禁、限制水域」的隱形之線。