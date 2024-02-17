本週印度連續發生兩起駭人的殺妻斬首事件，本週四（15日），來自印度人口最多的北方省（Uttar Pradesh）的一男子在公共場合拎著他太太的斷頭晃來晃去，直到被警方逮捕。而本週三（14日）情人節<西孟加拉邦（West Bengal）也發生一起類似慘案。

SHOCKER!

There are two cases in which husbands beheaded their wives.

- Police arrested both men.



UP: Anil Kanaujiya Rajgeer, Walks on Road With Wife's Severed Head.



WB: Goutam Guchhait, the accused, had beheaded his wife over family-related problems. https://t.co/oaWvTjtZrk pic.twitter.com/qAta5YpLEY — زماں (@Delhiite_) February 16, 2024

據《新德里電視台》（NDTV）17日報導，從路人拍攝的影片畫面顯示，巴拉班基（Barabanki）的泥水匠阿尼爾（Anil）一手拿著妻子的頭，另一手還拿著刀子。警方表示，這名男子與被害者結婚8年，但已分居。他懷疑妻子有外遇，於是將其斬首，他們育有2個孩子，許多通勤者都目睹了這恐怖的一幕，直到阿尼爾被逮捕為止。

根據週三報導的類似事件，一名來自西孟加拉邦的40歲男子古恰特（Goutam Guchhait），在公車站附近拎著他妻子的斷頭，當地居民拍攝的影片顯示，他一手拿著頭，另一手拿著鐮刀。

他對聚集在周圍的人群胡言亂語了一些沒人聽得懂的言論，警方趕到現場後將其逮捕。古恰特的家人在2021年曾表示他精神不穩定，他還曾跳入加爾各答的動物園獅子圈裡面。