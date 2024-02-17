最近引發英美兩國「喝茶加鹽」激辯論戰的美國化學教授芙蘭克爾（Michelle Francl），最近又對咖啡因的提神功效提出新觀念。大家早上喝過一杯咖啡或茶飲，倘若到了下午往往需要「再來一杯」提振精神，芙蘭克爾建議，喝第一杯咖啡或茶的同時吃一些葡萄柚，可以延長咖啡因的作用時間，以免午後精神不濟的狀況發生。

綜合美國《紐約郵報》、英國《衛報》16日報導，任教於美國賓州布林摩爾學院（Bryn Mawr College）的化學教授芙蘭克爾，本周在雜誌《化學世界》（Chemistry World）線上研討會發表談話時說，喝咖啡的同時攝取大量葡萄柚，可以拉長咖啡因在體內停留的時間。

相反的，如果想加速清除體內的咖啡因，高麗菜（捲心菜）、綠花椰菜、甘藍菜則是在喝咖啡或茶的同時可以攝取的蔬菜。

先前在新書建議大家喝茶可加少許鹽巴避掉苦味的美國化學教授芙蘭克爾說，如果想延長咖啡因在體內停留的時間，可以在喝咖啡或茶的同時吃葡萄柚。（圖：shutterstock／達志）

芙蘭克爾這項最新建議，爭議程度遠低於先前惹出英美大辯論的「喝茶加鹽」。今年1月下旬她在新書《浸泡：茶的化學》（Steeped: The Chemistry of Tea）提及，經分析千年來各國與沖泡茶葉有關的文獻，她列出許多沖泡「完美好茶」的步驟與訣竅，其中之一是在茶湯加入少許鹽巴，因為茶葉經過浸泡後會發出苦味，鹽巴所含的鈉離子能產生阻隔效果，讓口腔的苦味受體嘗不到苦味。

這項建議在以西方茶文化大國自居的英國人非常不以為然。英國廣播公司（BBC）以「荒謬」評之，大西洋兩岸為此爭論不休，甚至連美國駐倫敦大使館也發聲明強調芙蘭克爾的建議「不代表美國官方」，喝茶加鹽的建議令英美兩國關係「陷入困境」。然而這則意圖消弭紛爭的貼文留了一個小炸彈：「美國大使館會繼續以正確方式泡茶－－用微波爐。」

芙蘭克爾說，用微波爐熱茶會導致茶渣產生，令茶湯混濁。（圖：shutterstock／達志）

芙蘭克爾針對「微波爐泡茶」提出異議。她指出，這種泡茶習慣導致有機物質與碳酸鈣、碳酸鎂形成混濁雜質，就是「茶渣」：「用微波爐熱茶就會發生這種狀況，因為東西很快就加熱到沸點，沒有去除氧氣與二氧化碳，水中含有更多碳酸鹽，氧氣會促進有機物變化，形成大量漂浮物。」

芙蘭克爾還說，茶包的大小、材質很重要，形狀則無所謂。泡茶之前預熱茶壺也是必要之舉，以免冷壺吸走水溫：「相較於攝氏90度萃取的咖啡因總量，攝氏60度萃取到的咖啡因只有一半。如果泡茶、泡咖啡的水不夠熱，咖啡因含量自然就少了一些。」她也澄清，有關「牛奶應該預熱」也是誤解，她沒有說過配茶的牛奶必須先行加熱，但「從冰箱拿出來的冰牛奶注入熱茶之後確實會凝固」。