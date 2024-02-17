最近引發英美兩國「喝茶加鹽」激辯論戰的美國化學教授芙蘭克爾（Michelle Francl），最近又對咖啡因的提神功效提出新觀念。大家早上喝過一杯咖啡或茶飲，倘若到了下午往往需要「再來一杯」提振精神，芙蘭克爾建議，喝第一杯咖啡或茶的同時吃一些葡萄柚，可以延長咖啡因的作用時間，以免午後精神不濟的狀況發生。
綜合美國《紐約郵報》、英國《衛報》16日報導，任教於美國賓州布林摩爾學院（Bryn Mawr College）的化學教授芙蘭克爾，本周在雜誌《化學世界》（Chemistry World）線上研討會發表談話時說，喝咖啡的同時攝取大量葡萄柚，可以拉長咖啡因在體內停留的時間。
相反的，如果想加速清除體內的咖啡因，高麗菜（捲心菜）、綠花椰菜、甘藍菜則是在喝咖啡或茶的同時可以攝取的蔬菜。
芙蘭克爾這項最新建議，爭議程度遠低於先前惹出英美大辯論的「喝茶加鹽」。今年1月下旬她在新書《浸泡：茶的化學》（Steeped: The Chemistry of Tea）提及，經分析千年來各國與沖泡茶葉有關的文獻，她列出許多沖泡「完美好茶」的步驟與訣竅，其中之一是在茶湯加入少許鹽巴，因為茶葉經過浸泡後會發出苦味，鹽巴所含的鈉離子能產生阻隔效果，讓口腔的苦味受體嘗不到苦味。
這項建議在以西方茶文化大國自居的英國人非常不以為然。英國廣播公司（BBC）以「荒謬」評之，大西洋兩岸為此爭論不休，甚至連美國駐倫敦大使館也發聲明強調芙蘭克爾的建議「不代表美國官方」，喝茶加鹽的建議令英美兩國關係「陷入困境」。然而這則意圖消弭紛爭的貼文留了一個小炸彈：「美國大使館會繼續以正確方式泡茶－－用微波爐。」
芙蘭克爾針對「微波爐泡茶」提出異議。她指出，這種泡茶習慣導致有機物質與碳酸鈣、碳酸鎂形成混濁雜質，就是「茶渣」：「用微波爐熱茶就會發生這種狀況，因為東西很快就加熱到沸點，沒有去除氧氣與二氧化碳，水中含有更多碳酸鹽，氧氣會促進有機物變化，形成大量漂浮物。」
芙蘭克爾還說，茶包的大小、材質很重要，形狀則無所謂。泡茶之前預熱茶壺也是必要之舉，以免冷壺吸走水溫：「相較於攝氏90度萃取的咖啡因總量，攝氏60度萃取到的咖啡因只有一半。如果泡茶、泡咖啡的水不夠熱，咖啡因含量自然就少了一些。」她也澄清，有關「牛奶應該預熱」也是誤解，她沒有說過配茶的牛奶必須先行加熱，但「從冰箱拿出來的冰牛奶注入熱茶之後確實會凝固」。
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