納豆前女友、女星林千又曾踏入演藝圈，現在轉往經營網購，她在IG上控訴遭40歲富商男友痛毆，她也公開男方社群帳號。先前她曾曬出藥單表示自己吃了三年的安眠藥，稍早她再度曬出另一家醫院的藥單，並表示這是她最後一次對此事回應，下周將離開台灣。

近日林千又自曝遭到賴姓富商酒後失控毆打，她在IG上PO出多張手部瘀青照片，提到自己真的很崩潰。她說去年8月男友在KTV場合，遇到一個女生告訴男友，自己是會憑藉「肉體換包包」的女生，男友因此對他暴力相向。

女星林千又透露將離開台灣。(圖／cocomademedomydream IG)

林千又也指控遭富商男友偷走她14個愛馬仕包包，價值超過6百萬。賴姓富商今（17）日也到警局說明，反控遭林千又抓傷，雙方各說各話。對此，林千又再度在IG限時動態，曬出精神科藥單，表示自己「狀況不太好」下周將離開台灣，到美國休養。

林千又說「Dear不好意思，這會是我最後一次回應」提到自己該講的都講了，之後不會再回應，一切將交由司法處理她強調「家暴零容忍，毀滅我家，也無法原諒。」她也轉發一則貼文，意有所指表示「我就不懂在世我沒欠你、罵你、傷害你，為何你要瘋狂糟蹋我、霸凌我、毀謗我，你！就是害我和賴先生支離破碎的罪魁禍首。」

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