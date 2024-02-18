移工突破75萬人大關！據勞動部統計，截至去年年底為止，我國移工人數達75萬3430人，其中產業移工達51萬9125人、社福移工則有23萬4305人，受惠於法規放寬，較去年增幅最明顯為營建業及農業移工，分別達50.71％及24.80％。

統計發現，去年的外展農務工作移工較前年增加115.27％、農業移工則增加96.24％，民間的重大投資營造業則增加88％，政府重大公共工程也增45.05％。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長莊國良表示，受到人口老化等原因導致國內缺工問題日趨明顯，預估移工人數會緩步上升，但仍要視國內照顧市場及經濟情勢而定；外界預估去年放寬長照家庭使用家庭看護移工，可能會使家庭看護工人數爆發式成長，他則說，此次主要簡化申請程序，至於新增的使用長照6個月以上的家庭，預估量不會增加太多。

但採用「EXTRA」（附加移工）的人數反而下降，是否代表製造業需求下滑？莊國良則說，為鼓勵雇主留下境內現有移工，已額度放寬境內留才再增5％，且僱主可以不用採EXTRA制較高額的就業安定費，且製造業引進除此之外還有許多彈性管道。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國也認為，移工人數會持續增加，且今年隨著製造業好轉、人力需求明確，老年及失能人口增加，使家庭看護工需求成長，加上去年開放民間營造業聘僱移工，預估今年起會陸續引進，而先前放寬的公共工程移工及農業移工也持續成長。

蘇裕國提及，而重啟外展看護工正在討論中，但要較先前的機制有所調整，目前也在蒐集各界意見中；至於旅宿業移工的開放仍待後續討論。