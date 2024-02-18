據移民署統計，截至2023年年底失聯移工人數累計已達8萬6523人、一年就增加近6000人、平均每天約17名移工失聯，並以製造業失聯達4萬9318人最多，勞動部調查也顯示，過去6年約有半數的製造業及營建業雇主反映聘僱的移工失聯，顯示移工失聯問題嚴重。

勞動部調查指出，產業移工的雇主運用移工最困擾除了有68.2％為語言不通外，其次有34％的雇主反映發生行蹤不明失聯情形讓其困擾，至於失聯的原因，有68.6％的事業面雇主認為為受其他人慫恿、轉介，其次為希望獲得較高待遇及賭博欠債或犯法逃逸等。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，雖然失聯移工人數持續增加，但發生率則下降，相較前年增加逾1萬5000人已有改善，未來會持續從預防面、查處面及政策面執行，預防面如海外仲介選工的管理機制，預計會在今年3月啟動首波海外仲介因失聯率過高遭停權，查處面則會與移民署持續加強規劃，政策面則放寬移工可轉任至中階技術人力，不受在台年限限制。

蘇裕國說，為嚴處聘用非法移工及非法媒介的仲介，除了現行既有的檢舉奬金制度外，也擬具就業服務法部分條文修正草案，加重處罰非法雇主，由現行依每案裁罰，提高為依非法僱用人數每人處15萬元至75萬元罰鍰，非法媒介也將從每案10萬元至50萬元罰鍰，提高為依非法媒介每人處30萬元至150萬元罰鍰，5年內再違反者，提高為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科240萬元以下罰金，已報行政院審議中。