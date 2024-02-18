美國共和黨與民主黨的黨內初選，可能在2月24日南卡羅來納州初選後，就確認「拜登vs.川普」再次對戰的戰局，這場總統大選即將演出讓所有人坐立難安的亂局。

農曆新年後的2月24日，美國總統大選選情將更明朗。民主黨2月3日在南卡羅來納州舉辦第一場初選，現任總統拜登遙遙領先。民主黨只剩兩位挑戰者——明尼蘇達州的菜鳥眾議員菲利普斯（Dean Phillips）、女作家威廉森（Marianne Williamson），兩人都沒有挑戰拜登的政治能量。

2月24日，共和黨也將在南卡羅來納州舉行初選，川普已經在愛荷華州與新罕布什爾州兩場初選，贏得壓倒性的勝利，他的挑戰者只剩下曾任南卡羅來納州州長的海利（Nikki Haley）。

南卡雖然是海利的主場，但是目前民調還是顯示川普遙遙領先，川普只要再拿下南卡，幾乎就篤定他的勝利之路。歷史上，共和黨候選人只要拿到愛荷華、新罕布什爾、南卡三場初選的兩場勝利，就是最終的共和黨總統候選人。

也就是說，甚至不用等到3月5日的「超級星期二」，當天共和黨與民主黨在15個州，外加美屬薩摩亞舉行初選，民主黨還加上用郵件投票的愛荷華州，「拜登vs.川普」的大勢，非常可能在2月底就確認了。

《今周刊》在1404期曾經報導「美國『無印黨』崛起，真能終結兩黨惡鬥？」，高齡81歲的拜登是史上最老總統候選人，而官司纏身的川普更是史上最具爭議性的候選人，「太老vs.太壞」的兩黨鬥爭，也將刺激出多位獨立候選人參戰。

與拜登唱反調 曼欽揚言參選

最值得注意、可能徹底影響選情的獨立參選人，是西維吉尼亞州的聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）。民主黨籍的曼欽在2022年表演「螳臂當車」的大戲，運用關鍵票的力量，公開反對拜登提出的《重建美好未來法案》（Build Back Better Act），讓拜登的政見空轉超過半年。最終拜登與民主黨進步派低頭妥協，拿掉包山包海的社會福利補貼政策，將法案預算金額從3.5兆美元，降至1.75兆美元、再大砍至7千多億美元，連法案名稱都改為《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act），才獲得曼欽同意通過。

曼欽在去年底宣布不再競選連任參議員，隨即啟動巡迴全美國演講與座談活動，預計在3月下旬左右，決定是否以「無印黨聯席主席」的身分參選。由於曼欽與無印黨成員都走中間路線，展現爭取巨額政治獻金的能量，他可能分走拜登的選票，反而協助川普重回白宮，因此民主黨領袖正在用盡枱面下的力量，試圖阻止曼欽與無印黨參選。但是，在今年1月底CNN的專訪中，曼欽對記者說：「我絕對可以看到自己成為總統。」顯然他沒有退讓之意。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）