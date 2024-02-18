LINE廣告越來越多，變得很難用？有網友在PTT發文貼出6張截圖抱怨，想封鎖LINE的官方帳號，沒想到卻跑出「無法封鎖」的通知，且聊天室內也會出現廣告，讓他氣得直呼，現在的LINE根本是「廣告軟體」附帶通訊功能，引起熱烈討論。

由於LINE各種服務的官方帳號相當多，不時會推播廣告訊息，讓很多用戶受不了，該名網友批評，「一下子廣告一堆，一下子官方帳號不給刪，難道這種影響使用者使用體驗的東西，真的沒辦法制定規範來限制開發商嗎？」

原Po也提到，其他通訊軟體WhatsApp、telegram，甚至是微信、QQ都沒有像LINE這樣投放廣告，直言，「憑什麼LINE可以這樣不顧使用者來破壞體驗？」

話題引發熱烈討論，許多人與原Po有相同看法，「他就弄個去廣告方案，但我覺得它應該不會推」、「台灣人就離不開LINE，怪自己吧，一堆人不用像要他的命一樣」、「它是廣告app無誤，這個月生日，收到很多買一送一優惠。」

即使如此，有網友認為，就算今天沒有LINE軟體，其他通訊軟體的廣告也會增加，甚至有人提到LINE營運也需要成本，賣廣告很正常，「一家獨大就是這樣啊，只能怪當時whatsapp是收費吧」、「免費軟體不請你吃廣告難道要請你吃超派鐵拳嗎？」