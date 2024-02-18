禁用華為設備，嘗到苦果？外媒消息指出，歐洲在5G網路體驗品質方面，英國首都倫敦在10個主要城市中排名墊底，遠遠落後於柏林、巴塞隆納、巴黎、里斯本等其他城市。專家表示，英國禁止華為參與5G網路建設，可能是該國網路品質表現不佳的原因。

CNBC報導，西班牙公司MedUX進行的歐洲網路基準測試報告顯示，在歐洲所有城市中，德國柏林擁有最好的5G網路體驗，其5G覆蓋率也最高，達到了89.6%。相較之下，墊底的倫敦只有近77.5%的居民能夠接收5G訊號，低於歐洲城市平均值。

在5G速率方面，倫敦的5G平均下載速率僅143Mbps表現也落後，德國慕尼黑平均下載速率259 Mbps排名倒數第二，其他城市如葡萄牙里斯本為528Mbps，葡萄牙波爾圖為 446 Mbps，西班牙巴塞隆納為 326 Mbps。

MedUX首席行銷長Rafael Galarreta受訪時強調，英國禁止中國企業華為參與5G網路建設，可能是該國5G網路品質不佳的原因。

報導指出，英國於2019年開始推廣5G網絡，但隔年夏天突然宣布，當地電信業者必須在2027年前全面停止使用華為5G設備。英國營運商對這項決定提出嚴厲批評，認為干擾他們的5G部署計畫，導致該國5G網路建設面臨困境。