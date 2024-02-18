古裝劇《後宮甄嬛傳》自2011年播出後，歷經十多年仍受到大批觀眾喜愛，甚至每年過年電視台還會舉辦「直播馬拉松」，吸引上萬人同時在線觀看，今年也不例外；而該劇也捧紅不少演員，其中飾演華妃身邊宮女頌芝的劉釔彤，因在劇中與華妃的主僕情，讓觀眾印象深刻，如今她在《封神：刺殺蘇妲己》飾演妲己一角的劇照被挖出，被讚「美貌不輸華妃」。

大陸女星劉釔彤，2001年以電視劇《紅色警戒》出道，2009年跨足樂壇推出張個人專輯《我們都是真誠的》，但卻都默默無名，直到2011年她在《後宮甄嬛傳》飾演華妃身邊宮女頌芝，才被外界看到，之後陸續演出《秀麗江山之長歌行》、《拳站之格鬥江湖》、《鐵血殊途》、《封神：刺殺蘇妲己》、《二毛驢從軍紀》等劇。

劉釔彤在《後宮甄嬛傳》飾演華妃身邊宮女頌芝。（圖／微博）

其中她在《封神：刺殺蘇妲己》中，除擔任該片出品人和製片人外，更演出主角「妲己」，劇中她放下一頭烏黑長髮，頂著公主切造型，畫上精緻艷麗的妝容，與在《甄嬛傳》中的低調淡妝模樣，差距相當大，更有不少人直呼「認不出」。

劉釔彤在《封神：刺殺蘇妲己》中演出主角妲己。（圖／微博）

事實上，劉釔彤在演出《甄嬛傳》後雖因猶如米老鼠的造型以及她高辦適度的聲音，受到關注，但走紅程度仍不及主演的女星們；這幾年她慢慢轉到網絡電影發展，一邊擔任製作人一邊演戲，出產不少作品，但可惜關注度不高．許多人都沒認出她。