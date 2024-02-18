根據《財訊》雙週刊報導，2024年開春的第一週，仲量聯行台灣分公司董事總經理侯文信領著《財訊》採訪團隊，參觀這間啟用才滿一年、而且是台北101大樓首家企業取得WELL（健康建築評級）及LEED（綠建築標章）雙認證的新辦公室。他侃侃而談現今辦公空間的趨勢，認為企業透過塑造良好的辦公空間，不但是ESG的展現，對吸引人才、提高工作效率，也有相當助益。

侯文信在商仲開發領域已經二十多年，一直是一位低調的資深專業經理人；2023年4月他升任董事總經理後，才開始與媒體有較多接觸。這次約訪原意是想請侯文信分享他的閱讀喜好，卻不意發現他的另一個身分——台南幫大老侯雨利是他的祖父，而侯文信正是侯家第三代年紀最輕的男丁。

侯雨利是1970年代的台灣首富，也是台南紡織、環球水泥、統一企業、太子建設等台南幫諸多企業成立時最大的金主；當年與台塑集團創辦人王永慶齊名，有「南侯北王」之稱，身家高達數百億元。侯文信的父親侯永松，是侯雨利的小兒子，侯文信更是名副其實含著金湯匙出生的首富金孫。

侯文信還記得，祖父是位嚴肅的長輩，平時話不多，但不論到哪裡總喜歡把他帶在身邊。在侯永松事業的顛峰時期，遠洋漁船的船隊規模全台第一，那時台灣民眾國外旅遊風氣未盛，他就已經跟著父親、祖父到處跑，足跡踏遍亞洲，甚至是歐美。

那時的侯家在台北也擁有不少資產，尤其是建國北路在南京東路與長春路之間，整個街廓都是侯家的。侯文信小時候就住在此地，甚至還有一間專屬自己的玩具房。小學5年級之前，他每天都只顧著玩，家人也不過問他的學校成績，只要他開心過日子就好。

然而，這一切在他12歲那年戛然而止。1985年，侯永松的事業過度擴張，又受十信風暴影響，資金調度失靈，旗下的海利漁業、中興海洋等公司相繼跳票、破產倒閉，造成龐大債務；最後動用台南幫其他家族奧援，「海利事件」才總算落幕。

侯永松為了償債傾盡所有，資產被拍賣殆盡，一家人也搬離了台北市中心。《財訊》雙週刊指出，四年後侯雨利過世，侯永松這一脈更是低調，也鮮少有人再聞問。

文章來源：財訊雙週刊