陸籍快艇日前於金門禁止水域越界捕撈，拒檢導致船隻翻覆，2人不治。資深媒體人趙少康憂心地說，準總統賴清德還沒上任，兩岸就風波不斷，讓人對情勢越來越憂心，如果這樣的敵意螺旋不斷升高，受害的只會是人民。

保護漁權是政府的責任，趙少康認為，海巡署驅離越界捕魚的漁船天經地義，但是尺寸拿捏很重要，還應該有明確的驅離標準；他更透露，的確有漁民向他反映，因為大陸漁民越界捕魚，讓生計受到威脅，畢竟海上沒有實體邊界，讓漁民不惜鋌而走險。

趙少康直指，民進黨政府上任八年，軍機艦擾台、漁船越界捕魚或撈砂、大陸觀光客停止來台，賴清德還沒上任，就翻臉取消旅行團登陸承諾，發生這次不幸事件，讓兩岸關係雪上加霜，未來賴清德如果都用「以眼還眼、以牙還牙」的報復心態面對兩岸議題，難保不會有更嚴重的誤判或意外發生。

「仁者以大事小，智者以小事大」趙少康奉勸賴清德放下意識形態，兩岸好好坐下來談，重建善意跟官方溝通管道，建立規則，雙方互相尊重、克制，台灣不要用意識形態對抗，中共也不要蠻橫硬幹，好好約束自己的漁船，大家都釋出善意，才能讓兩岸關係慢慢解凍。