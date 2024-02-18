美國持續加碼對大陸晶片禁令，並聯手盟友日本、荷蘭祭出出口管制，使大陸無法購買及製造最強大的晶片，根據美媒報導，北京政府可能從小晶片（Chiplet）技術方面突圍，該技術被認為可以提升晶片性能以及大幅降低成本。

根據美國之音報導，儘管陸股最近一片低迷，但半導體產業的小晶片概念股卻屢創新高，像是大陸最大封裝測試企業之一的華天科技，這禮拜三再度因暴漲而暫時停止交易。

大陸科學報的報導指出，近半年以來，小晶片半導體公司格外受到投資機構青睞，像是「北極雄芯」及「芯礪智能」近期都獲得資金投資。

儘管大陸被認為已經可以生產7奈米晶片、甚至正在涉足5奈米生產線，但市場普遍質疑成本過高，產品性能很低。小晶片則被認為可以提升晶片性能，而且還可大幅降低成本，該技術能將成熟晶片像積木一樣地黏合在一起，製造出接近先進的晶片。

另根據《路透》報導，大陸在晶片禁令封鎖下，轉而把希望寄於開源指令集架構RISC-V。調查顯示，大陸和數十家國營企業、研究機構在2018年至2023年間，向有關RISC-V的專案項目至少投資5000萬美元。