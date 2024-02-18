為了鼓勵中高齡二度就業，勞動部最新宣布就業獎勵措施，45歲以上依法退休或55歲以上離開職場，重返職場90天可領就業獎勵3萬元，最多發放2次，最高能領6萬元獎勵金。

根據主計總處統計，去年12月台灣55至59歲的勞參率61.78%，相比同期50歲至54歲勞參率77.68%下降15.9個百分點；111年55歲至59歲勞參率則為59.6%，若與國際相比，低於美國73.1%、日本78%、韓國76.4%等國家。

政府希望台灣55歲以上人口的勞動參與能有精進空間，勞動部因此推出全新就業獎勵措施，只要45歲以上依法退休者或年滿55歲以上者，離開職場3個月並經公立就業服務機構推介就業，連續受僱滿90天就可領就業獎勵3萬元，最多發給2次。

此外，針對工時工作者，每月薪資達月基本工資1/2以上者，也提供每次1萬5000元獎勵，最多發給3萬元。

想申請獎勵的民眾，相關資訊可至「45就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw）查詢，也可就近洽公立就業服務機構提供協助，或撥打免付費專線0800-777-888。