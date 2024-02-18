2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」於2月16日點燈，新北大都會公園內燈區、美食文創市集人潮不斷，主燈秀12米龍宮青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐、鯨魚等神獸搭配聲光變換，演繹《山海經》傳說，為市民帶來吉祥好運，更吸引滿滿觀眾提前卡位搶拍。

新北燈會今年邁入第6年，每年吸引逾百萬人次參訪，今年特別打造12米龍宮主燈，融合特效及光影變化，邀民眾一同沉浸《山海經》的多重視覺饗宴，同時邀請國外藝術家、原住民藝術家跨刀共同策展，不只有綠能發電、AR科技互動燈組以及國際燈區，還有美食市集、馬戲踩街遊行、親子劇團等，白天夜晚都有看頭，歡迎闔家前來賞燈同樂。

新北山海意象燈區，有繽紛色彩的「平溪天燈」、刻畫喜氣滿滿圖騰的「野柳女王頭」等燈組。 (圖/新北市政府民政局提供)

民政局表示，今年燈會規劃九大主題燈區、五大特色活動，除主燈秀每半小時展演3分鐘，此次多個燈區還有AR虛擬科技、藝術互動等特色，周邊也打造出光環境及光廊，璀璨浪漫、異國風情兼俱，好看、好玩又好拍。

其中「其樂龍龍-侏儸紀燈區」則設置了三角龍、迅猛龍、翼手龍等15種大小朋友最愛的恐龍，每隻恐龍都可與遊客合奏出美妙樂曲，滾溜眼珠還會賣萌；熊猴森燈區還有貓車長及貓家族的“猴硐貓村”與泰迪熊出沒，近日在親子圈引發話題，最適合帶孩子來放電。

宗教祈福燈區，邀請8家宗教團體協力打造，眾神明庇佑龍年好運來，還可玩「新年運勢求籤」。(圖/新北市政府民政局提供)

燈會現場還有近100攤市集，主燈等多組燈區手機掃描說明牌OR Code也可玩虚擬遊戲，完成挑戰可獲得美食區抵用券各10元。燈會期間假日還有國際級表演團體、人偶見面會及街頭藝人等帶來精彩演出。

熱帶光廊璀璨浪漫、異國風情兼俱。(圖/新北市政府民政局提供)

燈會展期至3月3日，警察局三重分局提醒賞燈民眾，為維護場地秩序及民眾安全，活動期間內請勿騎自行車、勿燃放煙火，同時請隨時注意高齡者、小孩及隨身財物安全，建議利用捷運站空橋或斜坡道路通行，勿搶快以避免推擠踩踏意外發生，也呼籲民眾多利用大眾交通工具，節省找車位時間並維持周邊交通順暢。

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