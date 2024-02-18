一名30歲OL早上趕上班常沒吃早餐，午餐隨便吃，晚餐時才放鬆大吃大喝，但她卻暴瘦到30幾公斤，且常噁心、便秘因而就醫，醫師發現她其實是因錯誤飲食行為與份量，導致胃癱、胃下垂，且血糖反覆從極低後再暴衝，也增加罹患糖尿病風險，經令她培養三餐都要吃的習慣後，她才找回健康。

外科醫師陳榮堅上「醫師好辣」節目中指出，人體有升糖素和胰島素在維繫血糖，當肚子很餓時，升糖素會拉高，維持你不會昏倒，接著暴飲暴食，胰島素又得大量分泌，偶爾一兩次就算了，長久下來，升糖素和胰島素會瘋掉，不知何時該分泌或不該分泌，被接受的細胞，也不知要不要接受指令，這種不當飲食頻率和不當飲食的量，久而久之，容易造成罹患糖尿病的風險。

陳榮堅指，其實很多女生，早上要化妝趕上班，給自己吃東西時間很少，甚至是不吃，他曾收治一名30歲OL，就是屬於上述情況，早餐常沒吃就去上班，午餐時間到了，因事情沒做完就跳過去，等到下午2、3點很餓，就亂塞東西解決，晚上回到家時，整個放鬆就暴飲暴食。

陳榮堅說，這名OL找他看診，是主訴常噁心、溢酸與便秘，體重一路掉到30幾公斤，懷疑自己得了胃癌，檢查時候發現，其實她是屬於一個重度胃下垂；一般的胃食物吃下去，會蠕動翻攪，但她的胃就是癱在那兒不動，整個垂在骨盆腔那邊，所以就溢酸不舒服，消化不良且便秘。

陳榮堅說，「我就跟她說，拜託你以後早餐多少吃一點，喝個無糖豆漿或牛奶都行，中午到了，不管時間再趕，吃個水煮蛋加沙拉也好，晚餐量不要太大，飲食量與時間要規律」，此外，他再開立胃腸藥、維他命給她，並要求這名OL上下班時以快走當運動，一個月回來，不適症狀都改善，否則再這樣下來，她還可能血糖忽高忽低，增加罹患糖尿病的風險。