從命理學角度來看，2024甲辰年進入一個全新的能量週期，《搜狐網》分析，未來20年屬於九紫離火運，屬火行業、中年女性和八字喜火的人，在這段期間會有很好的發展。

古人把20年分為一運，總共有九運，而三運為一元，合稱為「三元九運」，三元又分為上元、中元、下元，未來20年（2024~2043年）屬於下元九運，九運對應易經八卦中的離卦，五行屬火，又稱「九紫離火運」，一切符合離火元素的萬物類相都會應運而發，乘旺氣、走好運。

▌屬火行業

從2024甲辰年開始，正式進入九紫火運主宰的年份，所以在2024年～2043年這段時間內，凡是與火相關的行業，將會發展得很好，比如電力、通訊、能源、科技等；另外，火主禮，代表著文明與文化，文化產業也將迎來大變動，思想、教育、影視傳媒、文化傳播等領域將蓬勃發展，傳統文化也重新受到重視，還會有更新的科技發明與創造，從事這方面行業的人，一定要好好抓住時機，為自己開拓出新的機會。

▌中年女性

九運對應離卦代表中年女性（30至55歲女性），在這段時間中年女性會有天時助力，獲得很好的機會和資源，並且她們會運用之前積累的人生經驗和專業知識，在自己所屬領域得到大家的認同和讚賞；中年女性不要懷疑自己，請相信自己的價值，勇敢地踏出每一步，好好把握屬於妳們的時代，另外，家裡排行第2的女兒，在九運當中也會有不錯的表現，家長可以重點培養。

▌八字喜火的人

進入2024年～2043年，火旺之氣重，對於那些八字喜火的人來說非常好，能夠在事業上發展順利，生活幸福美滿，相反地，對於八字忌火的人來說，就會多有艱難險阻，做事容易跌宕起伏，所以在這段時間內，做任何事情都得十分謹慎，若能調整心態，做出正確的選擇，也會得到不錯的發展。

▌吉祥顏色

九紫離火運，穿戴紅色、紫色，有興旺之寓意，為了能夠在2024～2043年期間乘旺氣、走好運，建議多穿戴紅、紫色的衣物、飾品等，紅色是離火之火的代表色，它代表著熱情和活力，在九紫離火運中，紅色可以激發人們的積極性，提升人際關係，同時幫助人們驅走一切不利之氣；紫色也被稱為大吉之色，多加使用可以帶來貴人運，從而得到財富的累積。