有些人不是最強大，卻往往最靈活、最不願意認輸，他們像風一樣，別人抓不住，《搜狐網》點名3星座幾乎沒有剋星，就算手持鐵劍的人接近他們，也無法產生任何力量，他們幾乎沒有敵人，不會被擊敗。

▌射手座

射手很難對付，他們有著自由的靈魂，就像風一樣沒有固定的形式，當你認為可以利用他們時，最後卻發現他們「邁出了一大步」，並且讓人大吃一驚，射手有一種本能，如果贏不了就逃離，不會留在原處讓對方征服自己，射手思維靈活，提得起也放得下，他們像脫韁的野馬一樣，盡情在草原上奔馳，不容易被駕馭。

▌水瓶座

水瓶所向無敵，幾乎沒有敵人，因為他們聰明，並有高貴自由的靈魂，無法用強勢手段被征服，水瓶對自己誠實，也會對他人誠實，但如果對方玩惡作劇，他們也會奉陪到底；當有人想要攻擊他們，往往會發現他們刀槍不入，畢竟水瓶更擅長假裝愚蠢，發現自己真的贏不了，最壞的情況就是離開，不會堅持下去。

▌天蠍座

天蠍內心堅強，從來不認為任何人都能打敗他們，他們是無敵的生物，不僅溫柔、能幹，也很能忍耐，當他們打不過對方時，會用自己的方式冬眠，默默積蓄能量；如果此刻還是無法贏，天蠍不介意漫長的等待，一旦真正有機會擊敗對手，他們絕對不會手下留情，可以說天蠍不僅有爆發力，還有耐力，是非常靈活的人。