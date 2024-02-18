新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費案，去年已陸續傳喚高虹安及4名助理。合議庭訂於3月6日、13日再開2次準備程序庭後，3月底至5月間將密集召開審理庭。媒體人吳子嘉驚人預言，高虹安重處案件，高虹安百分之百被判刑。媒體人張禹宣則認為，一整天都要跑法院，人設不會崩壞嗎？年輕支持者不會跑掉嗎？

吳子嘉17日在《董事長開講》網路直播節目中表示，高虹安重處案件，高虹安百分之百被判刑。

張禹宣表示，柯文哲當台北市長8年，說要查5大弊案，也都查不出來。他要反過頭來問，是不是會查到他們身上。

張禹宣甚至指出，高虹安還沒判刑定讞，高虹安光被起訴，政治生涯就先毀了一半。網路上就有人公布，高虹安在4、5月的時候，會有連續疲勞轟炸庭期，能想像一個新竹市長三天兩頭每天都跑法院嗎？那個畫面能看嗎？因為案子太多了，早上要去法院，下午也要去，一整天都要跑法院，人設不會崩壞嗎？年輕支持者不會跑掉嗎？