備受注目的韓劇《殺人者的難堪》開播，該劇由崔宇植、孫錫求主演，兩大男神將在劇中鬥智鬥勇，近日劇中扮演孫錫求童年的童星曝光後引發熱議，因為長得和孫錫求本人實在太像了，讓外界好奇到底是哪位童星，而導演揭開秘密，公布是透過AI技術打造的角色，怎料，卻引起韓國網友的批評。

演員孫錫求在劇中飾演直覺敏銳的刑警，誓言要抓到看起來無害的連續殺人犯(崔宇植飾)，該劇選角、關注議題新穎，是近期許多觀眾心中必看口袋名單之一。而劇中，孫錫求童年畫面曝光後，不少網友都十分驚訝，怎麼可能找到這麼相似的扮演者，神複製孫錫求單眼皮厭世臉，引發討論。

손석구 아역 보자마자 감독 이거지예 소리쳤을 듯 pic.twitter.com/aOjen7PkKe — 취향 (@loverdramas) February 9, 2024

近日導演李昌熙接受訪問時，首次公開揭密，提到孫錫求的童年是利用CG特效，劇組拿著許多孫錫久兒時照片，利用深偽技術（Deepfake）打造出的，並表示童年那段就是因為使用AI技術，所以沒有對白，導演也提到過去影視劇都是用不同演員詮釋角色的年幼時期，明明長的不像，卻硬要說是同一個人，覺得很可笑，所以才會透過童星演員表演完後，臉部利用AI技術換成孫錫久本人。

消息一出，引發兩極討論，有網友指出，覺得真的可以解決過去看劇的突兀感，能讓觀眾更專注於戲劇，但也有網友表示這樣很不尊重小演員「對小演員來說太失禮了吧」、「很討厭」、「本來找的童星就已經長很像了，播出後看不到自己的臉，應該會很失望」、「這樣無名演員連露臉的機會都沒有。」