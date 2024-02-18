2月14日大陸漁民駕駛快艇在金門海域越界捕魚，被我方海巡追緝時，船身翻覆導致4人中有2人不幸意外喪生。前立委郭正亮認為，這不是純粹的法律問題，現在社會關心的是會不會引發兩岸危機，而現在的危機是「氛圍」與「不信任」。

對此，前立委郭正亮17日在中天電視《麥玉潔辣晚報》指出，7年來類似案件有9100件，絕大部分是被驅離，有追趕到北碇嗎？如果萬一犯行不嚴重，執法力度過當，造成2人死亡，社會怎麼評價？

郭正亮認為，這不是純粹的法律問題，因為類似案件過去已經有9千多次，這並不是第一件。有更嚴重的都是幾十年前，最近沒有看到，在禁止限制水域驅趕釀成人命的，可能是第一件。

他直言，如果我方不公布錄影畫面，到時候罹難者家屬回大陸接受採訪，難道大陸媒體不會去訪問？到時候輪到大陸媒體寫新聞！

郭正利分析，管碧玲想成這麼簡單，什麼交給司法、偵查不公開，這怎會用司法體系處理？應該有一道行政調查手續，危機處理都是行政調查，沒有在等司法調查的，現在社會關心的是會不會引發兩岸危機。

郭正亮強調，這不是在談法律，因為有人會問為何越界？如果這樣問，那為何陸委會要跟金門漁會講，說最近不要出海！越界常常發生，一年平均都有1千多件，每天都有4件以上，又不是劃一條線，不小心就過了。大陸方面會不會強制執法？也抓一些金門漁民，大家都來公事公辦！現在的危機是發生在「氛圍」、「不信任」，管碧玲這樣講話是讓不信任更嚴重！