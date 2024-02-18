李國毅在劇中為了生存而黑化。（民視提供）

李國毅因為飾演反派角色而得到療癒。（羅永銘攝）

導演洪子鵬（左）和李國毅都有藉這部戲把彼此推到極限的默契。（羅永銘攝）

洪子鵬期待《商魂》能帶給觀眾別於以往的時代劇。（羅永銘攝）

李國毅在民視、三立時代商戰劇《商魂》中飾演反派「黃宏達」，不僅挑戰京劇演出，還有殘暴的洩慾戲碼，黑化過程被導演洪子鵬誇讚完全脫胎換骨。

不過李國毅透露2年前接到戲約時一度想放棄，當時生活有不小動盪，除了被爆出酒駕、遛狗不清排泄物，衝擊螢幕形象；最愛的家人過世、女兒出生，壞事好事紛至沓來，他陷入混亂不安，「所有事情揉在一起，那段時間非常困擾，很多愚蠢錯誤、不甘心懊悔，有點在人生中迷路。」

他說新聞事件除了影響演藝事業，也牽扯到整個家族，大家都會關心、狀況也複雜。雖然意志消沉，但他和老婆沒有刻意淡忘這些錯誤，而是很努力的生活、為了始終力挺他的粉絲設停損點、正向面對，「其實也不怕人家講，不管你們提不提，我們自己會記得那半年發生的種種，我要做給我的粉絲看。」

後來女兒出生，剛好《商魂》的戲約登門，讓他相信所有事情的發生都有原因。他當時讀完劇本對角色沒有把握，擔心拖累劇組而拒絕，但製作人不斷說服，後因為疫情延後拍攝，有更多時間準備技術性的技能包含京劇、日文，他才決定挑戰。洪子鵬也說一開始和李國毅就達到默契，要在這部戲讓大家看見他揮別過去，「這是一個轉捩點，我從前面就給他很多刺激、改造，要把他推到極限，我們都把握好這次機會。」

李國毅把出演《商魂》視為一趟治癒的旅程，「角色心裡的黑暗，我本來就處在同樣的狀態，這一年發生的事情，沒辦法開口解釋、壓抑就透過角色表現，拍攝時反而不負面。」他妙喻從開拍到殺青就像在雲霧繞很久，終於從高山下來看到都市，殺青戲他也恰巧全身髒兮兮，像是經歷風暴後準備重生，他滿足地說：「以前一直都很幸運順利，我已經快20年沒這種感覺。」

「黃宏達」一角心理變化極為複雜，入贅到大戶人家又得忍受老婆出軌的羞辱，自卑和想證明自我的心態漸漸在商戰上黑化，洪子鵬很肯定他的演出，認為李國毅的表演展現出可恨之外的情緒，讓觀眾有看下去的慾望。

但有場花錢買春的洩慾戲，他在拍李國毅特寫時卻感到疑惑，「那場戲很殘暴，他連衣服都不脫就直接上，但看他表情，我不知道他是演得很過癮還是怎樣？」李國毅笑回：「我是很擔心，因為一不小心就會演成變態，只有一線之隔，我在拿捏那個狀態。」

戲裡他像是老婆周曉涵養的一條狗，戲外和老婆的關係是否對等？李國毅說就像一般夫妻會吵架，但無論怎樣都會記得和好，感謝彼此付出也不吝惜撒嬌，甜說：「這個人是要和我走一輩子的，低100次頭我都願意。」