寒假結束，讓許多中學生哀號，不意外也有許多直到最後一天才在趕作業的學生。ICU重症醫師陳志金就在臉書分享，自己開學前一天收到學生求救私訊，但當下實在太忙沒立刻回，沒想到過幾小時該學生又傳了2句話，他看到最後一句時忍不住笑了，引起討論。

陳志金在臉書PO文表示，就在開學前一天，他收到了一則求救私訊，一名學生希望指出學校寒假作業是訪問有興趣或想成為的職業，並給了一份有9個題目、12個空格的學習單。但由於當天實在太忙，並未回覆，過了幾小時，焦急不已的學生又傳訊息「明天就要開學了欸！請您可以回答一下問題嗎」，接著補一句「不用太多字」。

陳志金直言看到最後的「不用太多字」忍不住笑出來，忍不住說「謝謝你的體諒，還會擔心叔叔寫太多字」，他坦言原本以為是大學生傳的訊息，請教了一下認識的老師，才知道是國三輔導課的職業探索。

「雖然沒有自我介紹，沒有很好的理由說服別人為何要幫他，但是，至少他有用不好意思跟您」，陳志金笑說別太苛責孩子。不過可以思考的是，老師出這個作業到底是要讓孩子學習什麼？要孩子訪談前，給了什麼準備？孩子該怎麼問，別人才會願意回答，不會被認為是要求幫忙寫作業；如果對方已讀不回，孩子該怎麼辦？老師有先幫忙做心理建設嗎？最後，為何孩子不是詢問自己父母？

網友也紛紛留言：「看似有禮貌但行為不太OK」、「又是拖到最後一天才趕作業，家長在幹嘛呢？」、「孩子的素養教育不能等」、「除了知識，該先學好禮儀」、「其實蠻多孩子有這樣的問題，出社會之前從來沒學過怎麼和陌生人接觸」、「國中生講話沒禮貌，是家教、學校問題，適時提醒就好，有用氣跟陌生人求助其實很厲害」。