網紅晚安小雞、阿鬧在柬埔寨自導自演，遭當地警方逮捕，判刑入獄2年。兩人在記者會上向西港省長郭宗朗道歉，其中阿鬧一句話引起網友不滿，直言道德低落，比晚安小雞還離譜。

網友在PTT發文「阿鬧的道德觀念比晚安小雞還低吧」，他表示在記者會上，阿鬧對柬埔寨道歉時，竟然說「希望柬埔寨給機會，讓我們的流量可以宣傳這個國家的好」。原PO傻眼說，兩人就是為了流量跑到柬埔寨造假，如今道歉竟然還敢提到流量，好比一個犯下重傷害的人說要教大家格鬥技巧改過自新

原PO直言，現代網紅的通病就是把流量當一切，無視法律與道德。鄉民也留言：「因為這套在台灣有用啊」、「把台灣陋習帶到國外用」、「真的超級蠢」、「根本挖坑給自己跳」。

柬埔寨以依煽動製造社會動亂罪等3罪起訴晚安小雞、阿鬧，並火速在2天內判刑2年，省長郭宗朗憤怒表示事關重大，不能只是批評教育，否則會有更多人效仿抹黑柬埔寨，2人必須刑期服滿才會驅逐出境。