春節連假期間大吃大喝、久坐打麻將，不少人已開始出現體重問題，專家表示，最好的作法還是預防，不過若真的不小心太放肆，體重增加，建議先多吃蛋白質，每餐都吃一掌心大的肉，一口肉配兩口蔬菜，不吃澱粉，就能達到快速減重的效果；年後胖個1、2公斤無大礙，但若體重不斷上升，建議到減重門診報到。

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，許多人年後變胖，並不是「大魚大肉」造成，魚、肉都屬於蛋白質，罪魁禍首應是「大吃大喝」，平日所攝取的澱粉，大多儲存於肌肉中，成為肝醣，很容易消耗掉，但若超出儲存量能，就會變成脂肪。

蕭捷健說，偶爾1次大吃大喝，多出的1公斤體重中，僅有0.5公斤會變成脂肪，但若連續大吃大喝，這些體重恐怕通通都會變為脂肪。春節期間，許多人除了三餐，也會在餐與餐之間進食，加上睡眠時間少、活動量低，熱量不易消耗，導致更多脂肪堆積。

若連假期間不小心太放肆，導致體重上升，蕭捷健建議民眾，可透過調整進食方式快速減重。他建議民眾每餐至少吃下一個掌心大的肉，如此一來就會攝取到20～30克的蛋白質，一口肉配兩口蔬菜，澱粉則先避免。依照這樣的作法，就能快速減重1～2公斤。

而減重後，如果要避免再胖，最好的作法是預防，蕭捷健表示，若想吃餅乾，最好的作法是當作餐後點心，餐與餐之間也不要進食，建議儘量多吃水煮、清蒸的海鮮，好的蛋白質能促進肌肉生長，提高代謝率，先吃蛋白質，最後吃零食、澱粉，血糖也會平穩許多，就不會一直想吃。

蕭捷健提醒民眾，過度進食會導致身體發炎，出現瘦素的阻抗，身體會變得不容易感覺到飽，就會一直想吃東西。若平時的體重大約60公斤，年後增至61、62公斤，並無大礙，但若體重從60公斤升至63、64公斤，且不斷上升，就要提高警覺，到減重門診報到。