夢飛翔物理治療所物理治療師郭家瑜指出，在沒熱身的情況下，肌肉與身體各部位組織喚醒程度不足，容易造成拉傷，而運動強度超出負荷，會導致運動過程較易疲勞、太快出現代償現象，提高受傷風險。另運動技巧不正確，則意味著使用錯誤的方式代償，不僅無法達到訓練目標，更將其他部位暴露於受傷風險之中。

郭家瑜表示，運動傷害種類很多，會依據不同的運動種類而有所不同，而不同年齡層所從事的運動也會有差異。其中，腳踝扭傷是最常見的運動傷害之一，激烈的運動如打籃球、踢足球等，需要衝刺、方向變換的動作較多，腳踝很可能發生不正常扭轉，遇上場地缺陷時，也容易導致腳踝扭傷。此外，肌肉拉傷也是常見的運動傷害，當肌纖維產生過大的拉扯時，就會出現肌纖維撕裂。

曾有一名打排球的年輕女子，因球鞋沒有適當調整鬆緊，跑動時扭傷了腳踝，當下立即出現疼痛、腫脹，韌帶撕裂。所幸經過物理治療，已恢復正常運動能力。郭家瑜提醒民眾，急性的運動傷害可能會導致疼痛、腫脹、紅熱、肌肉痙攣或無力，必須先「自救」，建議保護患部、抬高患部、適度加壓患部，若疼痛與腫脹狀況持續，則應尋求醫療與物理治療介入。