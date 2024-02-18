「醫療很有限，我們能做得有點不足。」振興醫院精神醫學部醫師、銀光學苑主任袁瑋說，醫療往往被賦予很大的期待、很沉重的任務，要救人救命，但人的能力有限、很容易犯錯。當多數科別是治療疾病本身，身心科的治療不僅限於解決單一問題，而是和病人整體生命有關。

回顧兒時，袁瑋有很長時間是由爺爺照顧，相對熟悉如何和老人家相處，因此在投入醫療領域時，選擇專攻老年身心醫學。她觀察到，在診間裡，多數時間是偏談話性的，但有些長者缺乏心理方面的認知，這樣的治療方式效果不佳，雖然有教導如何在家做運動或活動，但他們回到家不一定會做，幾年下來慢慢發現，長者的生理和心理都大幅退化。

袁瑋的專長包括銀髮族憂鬱症、焦慮症、失智症及認知訓練。她說，由於失智症藥物選擇有限，近年國際上開始研究非藥物介入治療，台灣大約在3年前也有實證研究發現，非藥物介入治療和藥物的效果相當。

振興醫院也在2019年成立銀光學苑，透過生活化、趣味化的課程設計，從身、心、腦三方面協助長者延緩老化、預防失智等疾病，讓長輩在年紀漸長的過程仍能自主獨立，減少疾病或年紀帶來的不便。

袁瑋分享，一位年近八旬的奶奶是她的門診病人，因為焦慮而引起各式症狀，跑遍心臟科、神經內科、復健科，吃了很多藥，症狀雖有稍微改善，但治療效果開始停滯不前，還是經常抱怨頭暈、不舒服。

銀光學苑成立初期，奶奶受邀參加課程，起初還不太願意，後來漸漸喜歡上有趣的課程，也喜歡和其他學員互動。一開始女兒會陪她來上課，現在奶奶都自己出門，也漸漸學會與情緒和疾病共存。參加課程3年下來，奶奶的小毛病變少了，用藥量也減到很少。

過去因為身心不適，奶奶經常和女兒鬧脾氣，女兒看到媽媽四處求診但沒有充分改善，也會覺得很挫折。後來奶奶固定到銀光學苑上課，女兒比較有時間能投入自己的生活，兩人假日還會相約出門散步、吃美食。

袁瑋說，當長者生病，周遭的家人也會受到影響而出現變化，同樣需要介入關懷。銀光學苑的課程有別於一般日照中心，可以讓外籍看護、家人一起參與，也有專門設計給照顧者的課程。希望以細膩且全面的方式，不僅協助個案本身，也把整個家庭一起照顧到。