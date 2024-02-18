黃永錚表示，長時間滑手機、平板電腦等3C產品，可能引發的症狀包含：肩頸痠痛、手指關節炎、肌腱炎，甚至發生腕隧道症候群，嚴重者晚上睡覺時會手部發麻。許多人會低頭、脖子過度前伸，由於姿勢不正確引起代償作用，容易聳肩、背部向前彎，進而造成駝背，若是病人合併骨質疏鬆，駝背會更加嚴重。

「低頭族」若要避免健康危害，首要改善方式是控制使用3C的時間，使用約半小時應休息，並伸展四肢。黃永錚提醒，坐姿時，大腿與雙膝呈現90度直角、微縮下巴，使用電腦打字時，手部需要適當支撐，以免打字時發生聳肩。

黃永錚建議，可以採用手機支架輔助，避免長時間手持手機且低頭瀏覽畫面，減少手腕及頸部負擔。不少人習慣翹腳造成骨盆歪斜，應戒除此習慣，不妨在座椅加上腰部及背部靠墊以支撐骨盆，骨盆歪斜或是前傾都會影響脊椎，嚴重時可能椎間盤突出。

另外，市面上有不少筋膜槍產品，是以高速振動方式捶打肌肉筋膜，達到放鬆效果。黃永錚說明，筋膜是遍布全身的結締組織，具有連結肌肉、骨骼、肌腱、韌帶的功能，健康的筋膜具有靈活、柔韌、可滑動等特性，在肌肉活動時減少彼此摩擦、擠壓。如果長時間缺乏運動造成肌肉僵硬，肌肉與筋膜間便容易發生摩擦、擠壓，即筋膜沾黏。

黃永錚提醒，使用筋膜槍時須注意，只能針對肌肉，不可使用於骨頭、肌腱韌帶及血管，務必避開頸椎和頸動脈。建議使用前先諮詢專科醫師，針對個人症狀評估是否適合使用，以免造成二度傷害。