衛福部統計，國內小一學生近視率為1.8％，小六後成長至70.6％，到了高三更高達87.2％，其中高度近視比例佔35.7％。醫生提醒，近視超過500度即為高度近視，終身視網膜剝離風險是沒有近視者的20倍以上，建議在兒童與青少年時期就控制近視、減緩惡化。

台灣是世界近視率最高的地區之一，兒童、青少年因近視看不清常會影響學習。永越健康管理中心眼科醫師陳泓橋表示，高度近視不僅會提早發生白內障，得青光眼機率是無近視者7倍，發生視網膜剝離亦為20倍以上；研究亦指出，10分之1的高度近視者會因為併發症導致失明。

國際近視機構（IMI）2021年歸納控制近視方式，約有四大類。最常見為長效型散瞳藥水阿托平（Atropine），醫師會依照近視控制效果與學童反應控制濃度，可以堅持長期點用到18~20歲至眼睛生長穩定，缺點是畏光和近距離調適困難。

第二為角膜塑型術，即俗稱的OK鏡片。台灣FDA約2008年核准使用，為晚上睡覺配戴的硬式隱形眼鏡，屬於醫療行為，必須定期回診，學童近視不想配戴眼鏡，可透過晚上配戴來矯正近視和散光。

同樣為隱形眼鏡的還有「軟式多焦點隱形眼鏡」，每日拋棄的形式可避免感染，較無配戴眼鏡的不適感，依據兩年研究結果，近視增加度數有顯著減少。

另外，配戴眼鏡的則有「光學周邊離焦眼鏡鏡片」，為非侵入式，沒有年齡限制，可搭配散瞳劑和變色鏡片使用，2019年有144名學童參與臨床試驗，三年試驗結果，約50％可減緩近視進展。

陳泓橋表示，控制近視方法越來越多，可選擇最適合方式，同時提醒「護眼123」，包括：每年定期檢查視力、幼兒2歲前不看螢幕，2歲後每天不超過1小時、用眼30分鐘休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘。