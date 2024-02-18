多年來以批評俄羅斯總統普丁政權的反對派領袖釘納瓦尼（Alexei Navalny）自2021年1月起持續坐牢，16日經由位於北極圈內的流放地監獄通報突然身亡，終年47歲。納瓦尼的發言人17日表示，遺體遲未交付家屬。普丁「政敵死亡名單」至此再添1人。
印度「新德里電視台」（NDTV）17日報導，在納瓦尼16日暴斃之前，至少已有8名公開反對普丁與核心圈寡頭的異議人士，因離奇喪生或死於非命而受到關注，例如中毒、空難、墜樓、絞死、槍殺，下場悲慘。新德里電視台引述美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，除了下列8人，2023年至少還有13名俄羅斯知名商賈自殺或不明原因死亡。
▲普里格津（Yevgeny Prigozhin）：俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner group）創辦人，生前也是瓦格納的負責人。他曾是俄國極具權勢的寡頭之一，深受普丁信任，屬於普丁核心圈成員。普丁2022年2月下旬發動戰爭侵略烏克蘭，瓦格納支援烏東戰場且兵損慘重，普里格津與俄國軍方對於戰爭發展方向意見逐漸分歧，2023年6月發動兵諫，失敗收場，普里格津遭到軟禁。
2023年8月23日，普里格津搭乘私人飛機從莫斯科飛往聖彼得堡途中，飛機於莫斯科北部特維爾州（Tver）爆炸墜毀，原因不明，俄國官方稱機上10人屍檢DNA與乘客名單相符，間接證實普氏死亡，享年62歲。俄國異議人士與西方國家暗示這是謀殺，克宮否認與空難有任何關連。
▲反對派領袖涅姆佐夫（Boris Nemtsov）：1990年代末期曾任總統葉爾欽的副總統，以直言批評克宮出名，多次因發表反對普丁政權的言論被捕。2015年2月在莫斯科遭槍殺身亡，死時55歲，據稱當時他正協助組織一場政治集會，表達反對莫斯科軍事入侵烏克蘭。俄方這場入侵始於2014年，普丁揮軍克里米亞、支援烏東頓巴斯地區分離主義份子。
▲富商比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）：有權有勢，在蘇聯解體後迅速累積的財富多半來自豪車銷售。他收購俄國媒體，政商影響力遽增，普丁上台後他遭控多項金融詐欺與貪汙罪名，與普丁鬧翻，流亡英國，自此長期資助反普丁組織，遭到通緝多年。2013年他被人發現倒臥英國住所浴室地板死亡，頸間套著絞索，享年67歲。當時英國警方表示，現場並無掙扎跡象，研判他是自殺。
▲前特工李維寧科（Alexander Litvinenko）：曾是俄國間諜，後來大力批評克宮，移居英國。李維寧科生前始終堅稱，普丁與克宮要為他的遭遇負責。2006年他在倫敦一家飯店酒吧喝茶之後中毒，3周後死亡，終年44歲。英國調查稱，2名俄國特工以高輻射量的釙-210下毒手。克宮始終否認指控，並拒絕讓2名遭控投毒的特工引渡至英國。
▲石油公司董座馬加諾夫（Ravil Maganov）：俄國第2大石油業者路克石油（Lukoil）董事長。2022年9月1日，他在莫斯科一家醫院從窗戶墜樓身亡，享年67歲，距離他公開批評俄國政府攻打烏克蘭一事，僅有6個月。俄羅斯國營通訊社塔斯社（TASS）指他的死因是自殺。
▲女記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）：曾公開批評俄羅斯在車臣發動的戰爭。2006年10月，她在莫斯科公寓門口遭人槍殺，死時48歲。普丁否認克宮與她死亡有關，還說她的死亡對於俄羅斯與車臣造成的傷害勝過她從事的政治活動。2014年6月終於有5名男子因謀殺罪遭判刑，然而到底誰下令滅口，至今仍不清楚。
▲稅務顧問馬尼茨基（Sergei Magnitsky）：生前在莫斯科馬律事務所工作，長期與一家資本管理外商公司合作，先後協助該公司揭發多家俄羅斯大企業逃稅貪腐，導致多名與克宮掛鉤的寡頭受影響。馬尼茨基2008年遭指控逃稅被捕，未經審判即下獄，飽受凌虐，健康惡化，但他一直拒絕與普丁政權合作。2009年11月19日在監獄死亡，年僅37歲，距離釋放日期只有7天。
▲金融家伯瑞皮李奇尼（Alexander Perepilichnyy）：2009年離開俄羅斯，2010年把有關俄羅斯國庫多達2.3億美元資金遭盜用的詳細文件交給瑞士檢方，成了吹哨者。2012年11月，44歲的伯瑞皮李奇尼在倫敦附近慢跑途中，被人發現倒臥路邊，死因可能是自然死亡，但有人指稱他遭下毒。
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