Its an ultimate truism, that trying to challenge Putin's leadership is a death sentence in itself. It is something that must only be imagined but never to be tried. Too Bad. But it is what it is.

The People Putin has killed:

🔹 Alexey Navalny

🔹 Yevgeny Prigozhin

🔹 Boris… pic.twitter.com/TStMiJMoJ7 — Amwoga Khalwale (@amwogakhalwale) February 17, 2024

多年來以批評俄羅斯總統普丁政權的反對派領袖釘納瓦尼（Alexei Navalny）自2021年1月起持續坐牢，16日經由位於北極圈內的流放地監獄通報突然身亡，終年47歲。納瓦尼的發言人17日表示，遺體遲未交付家屬。普丁「政敵死亡名單」至此再添1人。

印度「新德里電視台」（NDTV）17日報導，在納瓦尼16日暴斃之前，至少已有8名公開反對普丁與核心圈寡頭的異議人士，因離奇喪生或死於非命而受到關注，例如中毒、空難、墜樓、絞死、槍殺，下場悲慘。新德里電視台引述美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，除了下列8人，2023年至少還有13名俄羅斯知名商賈自殺或不明原因死亡。

普里格津2023年8月23日在不明員因空難事故喪生，位於聖彼得堡的瓦格納傭兵集團總部前的街頭出現他的照片與哀悼花束。（資料照／美聯社）

▲普里格津（Yevgeny Prigozhin）：俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner group）創辦人，生前也是瓦格納的負責人。他曾是俄國極具權勢的寡頭之一，深受普丁信任，屬於普丁核心圈成員。普丁2022年2月下旬發動戰爭侵略烏克蘭，瓦格納支援烏東戰場且兵損慘重，普里格津與俄國軍方對於戰爭發展方向意見逐漸分歧，2023年6月發動兵諫，失敗收場，普里格津遭到軟禁。

2023年8月23日，普里格津搭乘私人飛機從莫斯科飛往聖彼得堡途中，飛機於莫斯科北部特維爾州（Tver）爆炸墜毀，原因不明，俄國官方稱機上10人屍檢DNA與乘客名單相符，間接證實普氏死亡，享年62歲。俄國異議人士與西方國家暗示這是謀殺，克宮否認與空難有任何關連。

The last real hope was Boris Nemtsov.



putin killed him in Moskow Middletown



As Zelensky said today, he will kill everyone. pic.twitter.com/PnYjPplRLN — А.Д. (@ekoa_lta) February 16, 2024

▲反對派領袖涅姆佐夫（Boris Nemtsov）：1990年代末期曾任總統葉爾欽的副總統，以直言批評克宮出名，多次因發表反對普丁政權的言論被捕。2015年2月在莫斯科遭槍殺身亡，死時55歲，據稱當時他正協助組織一場政治集會，表達反對莫斯科軍事入侵烏克蘭。俄方這場入侵始於2014年，普丁揮軍克里米亞、支援烏東頓巴斯地區分離主義份子。

比瑞索夫斯基流亡英國期間離奇喪命。

▲富商比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）：有權有勢，在蘇聯解體後迅速累積的財富多半來自豪車銷售。他收購俄國媒體，政商影響力遽增，普丁上台後他遭控多項金融詐欺與貪汙罪名，與普丁鬧翻，流亡英國，自此長期資助反普丁組織，遭到通緝多年。2013年他被人發現倒臥英國住所浴室地板死亡，頸間套著絞索，享年67歲。當時英國警方表示，現場並無掙扎跡象，研判他是自殺。

Things that Tucker didn't ask Putin: The poisoning, killing of Alexander Litvinenko & the Salisbury poisonings. Not to mention the deliberate targeting of Ukranian Syrian Georgian Chechen civilians. His "sincerely" held beliefs don't make him right Tucker! #PutinIsAWarCriminal pic.twitter.com/Wf6dwiCLQp — Digster333 (@Digster333) February 9, 2024

▲前特工李維寧科（Alexander Litvinenko）：曾是俄國間諜，後來大力批評克宮，移居英國。李維寧科生前始終堅稱，普丁與克宮要為他的遭遇負責。2006年他在倫敦一家飯店酒吧喝茶之後中毒，3周後死亡，終年44歲。英國調查稱，2名俄國特工以高輻射量的釙-210下毒手。克宮始終否認指控，並拒絕讓2名遭控投毒的特工引渡至英國。

馬加諾夫批評俄羅斯攻打烏克蘭過後6個月即告離奇身亡。

▲石油公司董座馬加諾夫（Ravil Maganov）：俄國第2大石油業者路克石油（Lukoil）董事長。2022年9月1日，他在莫斯科一家醫院從窗戶墜樓身亡，享年67歲，距離他公開批評俄國政府攻打烏克蘭一事，僅有6個月。俄羅斯國營通訊社塔斯社（TASS）指他的死因是自殺。

Thinking of Anna Politkovskaya because of the Navalny news. Silenced in 2006. The Dictator has been getting away with murdering high profile opponents for a long time now. Brave, good, decent people killed by a despot. #RIPNavalny pic.twitter.com/SR6wBVEc9A — 𝙹𝚊𝚗𝚎 𝙼𝚎𝚛𝚛𝚒𝚐𝚊𝚗 (@Wicklowwoman) February 17, 2024

▲女記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）：曾公開批評俄羅斯在車臣發動的戰爭。2006年10月，她在莫斯科公寓門口遭人槍殺，死時48歲。普丁否認克宮與她死亡有關，還說她的死亡對於俄羅斯與車臣造成的傷害勝過她從事的政治活動。2014年6月終於有5名男子因謀殺罪遭判刑，然而到底誰下令滅口，至今仍不清楚。

馬尼茨基協助揭發俄羅斯多家國營事業逃稅黑幕，未經審判即遭關押下獄。

▲稅務顧問馬尼茨基（Sergei Magnitsky）：生前在莫斯科馬律事務所工作，長期與一家資本管理外商公司合作，先後協助該公司揭發多家俄羅斯大企業逃稅貪腐，導致多名與克宮掛鉤的寡頭受影響。馬尼茨基2008年遭指控逃稅被捕，未經審判即下獄，飽受凌虐，健康惡化，但他一直拒絕與普丁政權合作。2009年11月19日在監獄死亡，年僅37歲，距離釋放日期只有7天。

伯瑞皮李奇尼死因至今成謎。

▲金融家伯瑞皮李奇尼（Alexander Perepilichnyy）：2009年離開俄羅斯，2010年把有關俄羅斯國庫多達2.3億美元資金遭盜用的詳細文件交給瑞士檢方，成了吹哨者。2012年11月，44歲的伯瑞皮李奇尼在倫敦附近慢跑途中，被人發現倒臥路邊，死因可能是自然死亡，但有人指稱他遭下毒。

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