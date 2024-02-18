俄羅斯總統普丁的頭號政敵納瓦尼周五（16日）證實死亡。納瓦尼在北極圈內流放地昏迷後猝逝，他的團隊今天被告知，他是因「猝死症」喪命，在當局調查完成之前，遺體不會移交給家人。

根據路透社，納瓦尼（Alexei Navalny）的母親柳德米拉（Lyudmila Navalnaya）前往北極流放地，要求返還遺體。柳德米拉已收到納瓦尼的正式死亡通知，死因是猝死症候群（sudden death syndrome），死亡時間為當地時間2月16日下午2時17分。納瓦尼在監獄散步後失去知覺，隨即死亡。

猝死症候群 (SADS) 是指一個人突然死亡，且無法確定死因。猝死症候群可能會影響任何年齡的人，但最常見於40歲以上的成年人。猝死症候群的最常見原因是心臟驟停，其他原因包括中風、肺栓塞和藥物過量。

納瓦尼的母親柳德米拉當地周六早上抵達監獄，要求返還遺體，等了2個小時後被告知，遺體已被送往監獄附近的沙萊喀特鎮（Salekhard）驗屍，她與律師轉到當地後，又被告知沒有收到納瓦尼的遺體。納瓦尼的團隊指稱納瓦尼是被人殺害，目前遺體下落未明，指控當局故意扣遺體，以掩蓋痕迹。