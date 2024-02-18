大陸一艘快艇日前進入金門北碇島東方1.2浬海域捕撈，海巡署前往驅離時，導致快艇因蛇行逃走不慎翻覆，造成船上4人落海， 2人送醫不治。前立委郭正亮表示，海巡署危機處理不夠快、不夠透明，這裡面出現有沒有影片、追捕動作等兩個變數；他認為，只要公布錄影帶，大家就會比較知道怎麼回事，各種猜疑就會減少。

郭正亮17日在政論節目《少康戰情室》中表示，海巡署的危機處理，讓人覺得不夠快、不夠透明。因為這裡面有兩個變數：第一個變數就是有沒有影片，比如到底對方做了哪些事，像是非法越界、非法走私、非法捕撈，若是現行的動作被拍到，那就要公開。

郭正亮接著指出，第二個變數就是追捕的動作，7年來有9100多次，大部分都是驅離，離開禁止限制海域就沒事了，為什麼這次會追成這樣，難道那些人不知道只要離開限制水域就沒事了嗎？結果是追到北碇，北碇在金門的東邊，是不是對方做了什麼事？讓海巡署可能動了氣，不然怎會追成這樣。

郭正亮表示，為什麼遲遲不能公布錄影帶？只要公布，大家就會比較知道怎麼回事，各種猜疑就會減少。