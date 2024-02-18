大谷翔平參加道奇練球。（美聯社）

Yoshinobu Yamamoto's first live BP? Electric. pic.twitter.com/Q4wExEtpjA — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 17, 2024

道奇隊史首位「3億投手」山本由伸初次進行實戰投打練習（Live BP），精準控球讓隊友讚不絕口。一壘手弗里曼（Freddie Freeman）說：「真是瘋狂的球路，我很高興他是我們這隊的，我從沒見過這種控制力。」外界預測山本會在韓國首爾的海外開幕戰登板先發（對戰教士）。

山本牛刀小試投了30球，展現他的曲球、指叉球、切球，耗時約10分鐘，弗里曼試揮了幾次，只打成界外平飛球。山本說：「面對真人打者是很好的機會，我還未調整到最佳狀態，我會做好自己該做的，持續變得更好。」山本一直把球控制在打者膝蓋附近的好球帶。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我有信心他能勝任前線先發投手（高順位輪值），他的快速球可以投到所有象限。然後你看他手中的球路，他擁有的武器包含快速球、曲球、滑球、變速球、指叉球，有能力解決左打者與右打者。」

羅伯茲又說：「他工作時很專注，沒工作時也會微笑，看來他在這裡很舒適，這一點非常重要。」外野手海沃德（Jason Heyward）說：「他離家很遠來到這裡，面對全新的環境可能覺得孤立無助，我會盡力幫他排除這種感覺。」

大谷翔平也在旁邊看著山本投球，對他猛點頭表示讚許。大聯盟至今僅有洋基寇爾（Gerrit Cole）、山本由伸兩位全職投手拿到3億美元合約。