中國大陸在武漢興建一座水泥航空母艦，上面出現過殲-35、空警-600，將來可能會出現在大陸航空母艦上。由於遼寧號曾被目擊到出現一架疑似殲-35的模型機，前海軍艦長呂禮詩指出，水泥航空母艦上，除了殲-35，攻擊-11、空警-600也在上面。

呂禮詩17日在中天《前進戰略高地》節目中表示，水泥航空母艦是作布置上的規畫，殲-35已經在上面，還有攻擊-11、空警-600。

呂禮詩接著指出，有人說空警-600是學E-2，既然已經做成了，就依樣畫葫蘆，問題是空警-600有圓盤式相位陣列雷達，美國有嗎？既然解放軍有空警-500的能力，做空警-600應沒有問題。現在美國使用魚鷹機，解放軍也有魚鷹機，已經在進行驗證，解放軍的進步比我們想像的多，而且是彎道超車。

呂禮詩點出，遼寧號曾被目擊到出現一架殲-35，由於我們都被美國航空母艦打擊群作戰模式給框限住，美軍換裝飛機都是一批一批的換，可是解放軍並不是這麼想。現在它有殲-15，可以滑跳起飛，殲-15裝了一個彈射套件之後，也可以彈射，因此，作戰時，殲-35從福建號起飛，如果離最近的是遼寧號、山東號，也可以降落，現在當然要試一下，所以就把等比例模型擺上去，做一個模擬操演。