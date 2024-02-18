美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）目前正在如火如荼舉辦《時代巡迴演唱會（The Eras Tour）》，才結束日本站的行程，接著馬不停蹄的來到澳洲開唱，台灣天王周杰倫與老婆昆凌也到演唱會朝聖，還在演唱會碰到泰勒絲的爸爸，更聊到泰勒絲歌曲的由來。

流行天后泰勒絲正在舉辦《時代巡迴演唱會》，台灣天王周杰倫與老婆昆凌，也到現場觀賞演唱會，周杰倫在IG中發布限時動態表示，「哥來觀摩一下，謝謝Taylor Swift團隊給這麼棒的位置，外場音控也很讚」，周杰倫表示這次坐在演唱會中坐在調整音控的位置，「平常我演唱會開場前大概是在這個位置調整音控的，這次在這裡直接聽別人的演唱會，感受很特別。」

周杰倫發文透露現身泰勒絲演唱會。（圖／周杰倫ＩＧ）

另外，昆凌也在IG發布貼文，表示在演唱會中遇到泰勒絲的爸爸，「開心遇到Taylor的爸爸，人很Nice的跟我們解釋一些歌曲的由來」，她也曬出泰勒絲爸爸送的吉他撥片，上面正巧是泰勒絲《午夜》專輯的封面照，令人會心一笑。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人留言寫下，「哇我也好想去看Taylor」、「居然和哥去看Taylor演唱會了」、「大嫂美爆了」、「大嫂真美，又是羡慕大嫂的一天」、「恭喜大嫂追星成功」。

事實上，泰勒絲今年以《午夜》（Midnights）獲選葛萊美音樂獎「年度專輯」及「最佳流行演唱專輯」，之後連忙趕往NFL超級盃觀看男友凱爾西（Travis Kelce）的比賽，當時凱爾西忙於備戰無法出席葛萊美頒獎典禮，他也表示：「她真是不可思議，獨自譜寫了歷史，我向她承諾，我也會帶回一點東西。」最後他達成對泰勒絲的承諾，奮勇摘下第3枚超級盃冠軍戒。