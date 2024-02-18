「歌壇大姐大」陳盈潔教唆胞姊冒簽本票，被判刑3年2月定讞，入獄後因為急性腎衰竭送醫緊急治療，雖然狀況已經好轉，不過1周仍需要洗腎3次，知名主持人主陳凱倫大年初二時赴醫院探視，並透露她的最新病況。

根據《壹蘋新聞網》報導，陳盈潔患有中度阿茲海默症、高血壓及糖尿病，由於無法自理生活，因此家人請看護照料，金鐘主持人陳凱倫初二時前往醫院探視，透露陳盈潔被照顧得很好，為了喚醒記憶，還演唱她過去發行的歌曲，雖然兩度睜開雙眼，卻無法開口講話，忍不住感概﹕「她這樣是幸福，也是吃力」

陳盈潔2011年以在廈門從事演藝事業為由，向邱男商借200萬，後來再追加借280萬元，不過邱男提議希望有人作保，與姐姐幾番商量後，決定以妹妹陳郁心的名義在本票上簽字，邱男直到追債時才發現陳盈潔教唆偽造本票，憤而提告，最高法院去年依教唆偽造有價證券罪，判處3年2月徒刑，並沒收犯罪所得43萬200元確定，雖然陳盈潔再上訴，不過遭最高法院駁回，全案定讞。