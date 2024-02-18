氣象專家吳德榮表示，今起至周四白天晴朗穩定，白天暖熱，高溫飆30～32度，晚上涼，日夜溫差大，周四傍晚鋒面掠過，東北季風南下，北部、東半部轉雨，周五至下周二持續受冷空氣影響，北部、東半部易降雨、北台灣濕涼的天氣。

吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」專欄表示，今起至周四（22日）白天，受高壓迴流影響，連日晴朗穩定，白天暖熱、夜涼如水，日夜溫差大，西半部及金馬則易起霧，今日北部氣溫12～29度，中部13～30度，南部12～32度，東部14～30度。

吳德榮指出，周四傍晚微弱鋒面掠過、東北季風逐漸南下，迎風面雲量增，北部及東半部轉有局部短暫雨的機率。周五至下周二（23至27日）持續受東北季風影響，迎風面易降雨、北台灣是濕涼的天氣型態；由於已近模擬後期，東北季風所挾帶的冷空氣如何變化？何時氣溫降至最低、能降至幾度？各國模式皆有誤差、且不斷調整，應持續觀察。

氣象署表示，周四（22日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼有雨，高溫從28度降至25度，低溫17度，周五、六（23、24日）東北季風增強持續影響降溫更多，北台灣僅15～19度，其他地區亦稍轉涼，之後冷空氣強度仍有不確定性，氣象署持續觀察中。