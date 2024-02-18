國民黨2024總統選舉敗陣，如何爭取年輕族群認同成當務之急。國民黨立委羅廷瑋認為，除了年輕形象、議題態度外，更重要的是行銷管道，若只有前2項就等於沒做。

國民黨在今年大選仍無法重返執政，其年輕族群支持度遠落後民進黨、民眾黨是一大關鍵。國民黨如何擺脫老派印象並爭取年輕人支持，成國民黨選後課題。據港媒《中評社》今（18）日報導，羅廷瑋認為，國民黨要爭取年輕人的支持，要有包括年輕形象、議題態度、行銷管道三大步驟。

羅廷瑋首先指出，國民黨許多新科立委都很年輕，顯見國民黨已有變化、有改革，真的開始重視年輕人。此外，羅廷瑋說國民黨要讓年輕人看到問政議題以及生活態度得與年輕人所要的相近，若要爭取支持必須展現長期的態度，而非一時一刻就能成功。

除上述兩點外，羅廷瑋說最重要的是行銷管道，包括臉書、Instagram、抖音、Line、Threads等都需要經營，有了年輕化及重視議題的態度後，若沒有行銷管道，等於前面2項沒做。