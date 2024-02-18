讚韓國瑜替藍營「拆炸彈」了不起 前立委：顧全黨的顏面 @ChinaTimes

國民黨立院黨團日前要求立法院召開臨時會，遭到民進黨猛攻，後立院議事處通知，經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商。對此，國民黨前立委孫大千認為，立法院長韓國瑜此舉替國民黨拆了炸彈、顧全顏面，並證明國民黨選出來的議長秉公行使權力，「很了不起」。

孫大千昨在政論節目《中天辣晚報》表示，他在立法院待了14年，過去從沒看過在常會期間召開臨時會，若真的開了，恐違反立院過去慣例，甚至有違憲之虞。

「韓國瑜替國民黨立了大功，因為他拆了炸彈」，孫大千直言，若韓真的召開討論是否要開臨時會的朝野協商，民進黨立院黨團總召柯建銘恐會在會議上羞辱國民黨，且現在有國會頻道，外界會看到相關畫面，這對國民黨而言絕非好事。

孫大千認為，儘管肯定會承受很大壓力，但韓國瑜依然扛下，沒有因為自己是國民黨籍，就硬挺國民黨有問題的主張，替黨避掉了很大的雷，「很了不起」，現在看來，臨時會一事對國民黨造成的衝擊和傷害有限。同時，韓國瑜的舉動證明，國民黨選出來的議長，在議事程序上秉公行使權力，不像民進黨無論是非對錯都挺到底。

此外，孫大千進一步指出，韓國瑜在操作的過程中沒有做過多的發言，顧全了國民黨的顏面，要是他讓立院議事處丟出是否召開臨時會的評估報告丟出來、讓立院秘書長周萬來發言，這會是對國民黨的很大傷害。