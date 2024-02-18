Is this Neymar??? pic.twitter.com/v8chqLG85O — ᴘʀɪɴᴄᴇ ꜱᴀɴʏᴀ ᴍᴏᴢᴇ ™🇺🇬 (@IamPrinceSanya2) February 16, 2024

Neymar segue seu processo de recuperação no CT do Al Hilal nesta Quarta-feira. 💙 pic.twitter.com/OTzeIKV0P9 — njdeprê - marlon (@njdmarlon) February 14, 2024

巴西足球巨星內馬（Neymar）加盟沙烏地阿拉伯聯賽的希拉爾，他因為左膝前十字韌帶受傷，休養4個月之後終於回來和隊友練球，希拉爾球迷當然高興，同時也有人批評他身材變形、體重過重。有人挖苦他說：「內馬應該是改用哈登（NBA球星James Harden）的食譜了。」還有人嘲笑他和中年發福的巴西前輩羅納多（Ronaldo）愈來愈像。

球迷質疑內馬微凸的肚皮說：「這位是內馬？」從內馬的鍛鍊影片來看，他確實不像受傷前那樣精實，但說他變形也還不至於，可能是攝影鏡頭的某些角度造成。不過希拉爾畢竟砸了大錢，轉隊費達到9000萬歐元（新台幣30億）改寫沙烏地聯盟紀錄，內馬簽兩年合約，年薪1.5億歐元（新台幣50億）是他在法甲大巴黎的6倍。

既然年薪那麼高，有球迷認為內馬應該要敬業一點，他們拿同樣在沙烏地踢球的葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）來比較，兩人都受了傷，但是36歲C羅的體格依舊精壯，比32歲的內馬強得多。這也不是內馬第一次被球迷批評他的體型。

內馬的進攻風格比較冒險，很多時候是自己帶球突破而不是和隊友互相策應。隨著年齡增長，這樣的比賽風格可能導致他更容易受傷。內馬去年10月在巴西隊的世足資格賽受傷，當時他含淚被擔架運出場，巴西0比2不敵烏拉圭。