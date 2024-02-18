台灣直播主「晚安小雞」與網紅「阿鬧」，近期前往柬埔寨開自播，並自稱慘遭詐團襲擊，當地警方以自導自演的罪名，將二人逮捕歸案。事後，有網友透過PTT發文爆料，並張貼疑似晚安小雞於LINE群組的對話紀錄，只見他遭控造假後仍喊話「沉住氣」，令不少網友直呼：「小雞直到最後一刻還在說謊。」

網友爆料晚安小雞到最後一刻還在說謊。（圖／翻攝自PTT）

PTT流傳的LINE群組對話紀錄。（圖 / 翻攝自PTT）

根據PTT流傳的LINE群組對話紀錄，小雞自演失聯的戲碼落幕，隨即向群組裡的粉絲表示自己被救後已先回到飯店，並「還原」事發當下的經過：「我被綁在椅子上，後來有一個中國人進來跟他們講話，中國人叫我走，我不知道是不是真的放我走，我就一路一直跑一直跑」、「應該是有人找人來救我…這次我真的錯了」。

後來，「晚安小雞」登上眾多新聞版面、自知事情鬧大後，還不忘在群組裡提醒粉絲，「外界現在傳我是假的，哥姐要沉住氣，不用回應。因為這一切都是我咎由自取，一個人跑到柬埔寨還跑到最危險的黑市西港園區內該直播，我不怪任何人，都是我的問題，所以我希望我的粉絲不要去跟他們回任何一句話」。

對此，該名爆料網友直指小雞就算最後一刻出事了，卻還在欺騙粉絲和社會大眾；其他網友也無奈回應：「奧斯卡金像獎、台灣金馬獎最佳男主角」、「雞粉真的走不出來了」、「重點是竟然有人是他粉絲吧」、「平常台灣造謠習慣跑到國外踢鐵板了齁」、「這下不只惹了柬埔寨，還牽扯中國了」。