「綜藝天后」白冰冰闖蕩演藝圈逾50年，跨足主持、演戲、歌唱等領域，堪稱全方位藝人，常在社群與網友分享日常的她，日前曬出多年前嫩照，稚嫩的模樣讓網友驚呼連連。

白冰冰曬出一張有年代感的黑白照，只見年輕時期的她留著一頭蓬髮，對著鏡頭露出甜美微笑，不過卻有感而發表示﹕「出生在1930~1980年代的人，是被祝福的世代」，她指出這個年代生活相對單純，雖然沒有優渥環境，不過卻得到父母滿滿的愛，擁有的是真正家庭的樂趣，即便照片都是黑白的，但回憶卻充滿色彩。

白冰冰點出此世代共通點，除了是最後一代聽父母話的人，也是第一代聽孩子話的人，語重心長表示﹕「我們擁有的人生智慧，是寶藏，請多加珍惜，因為老朽了，寶藏也就會消失了」，簡單幾句話道出心中無奈，對此，網友心有戚戚焉表示﹕「冰冰姐說出那年代最單純內心話」、「那時候大家很快樂，純樸生活，不像現在社會這麼亂」、「這就是我的童年，物資缺乏，精神上卻是愉悅的」。

不過白冰冰年輕時的高顏值模樣，也成為網友熱議話題﹕「年輕的妳好美，現在是熟齡美」、「冰冰姐年輕時真的好漂亮」、「冰冰姐水噹噹」、「冰冰姐是身兼智慧和美貌的女人」，其實過去白冰冰就被挖出穿著細肩帶白色洋裝，長髮隨風飄逸的美照，還被網友大讚根本就是Twice成員周子瑜。