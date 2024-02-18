新北李姓女子與陳姓男子，在2016年12月結婚，婚後幸福美滿，但2022年陳男態度丕變，動辄予以辱罵，還時常晚歸，李女瀏覽陳男公司臉書，竟發現他與唐女在員工旅遊時互動親密，經追問，陳男坦承外遇，還買女性貼身衣物、內衣送唐女，一同出遊、吃飯，也發生過性關係。李女憤而提告連帶賠償100萬元。

法院審理，李女指控，唐女也是有配偶之人，育有3名子女，當陳男發覺唐女不僅有配偶，還同時與多名男子交往，他憤而質問時，唐女當時見東窗事發，想要結束與陳男的關係，便對陳男聲請保護令。

唐女雖在2022年11月2日曾傳訊息：「你沒有老婆，我也不會跟你在一起」，但2人仍在2022年11月8日，以買賣房屋為由，相約碰面簽約 ，並一同前往汽車旅館發生性行為。

陳男則是辯稱，唐女藉由房地專賣一事，瘋狂追求、騷擾，他是遭唐女追求騷擾的受害者。法官認，若陳男確實不斷遭受追求騷擾，對唐女感到十分害怕，既然已經知道會恐嚇、逼迫自己，豈有可能在房地出售，給付服務費後，又再繼續委託唐女協助買房，實與常理不符。

法官勘驗陳男與唐女的照片，陳男神態自若，與唐女親密依偎，陳男不僅與唐女參加公司員工旅遊，還同住一間房，更擺出各種姿勢供唐女拍攝留念，未見有任何驚恐不安。

法官日前依法宣判，李女請求連帶賠償以80萬元為適當。可上訴。