烏克蘭昨（17）日宣布撤出烏克蘭東部要城阿夫迪夫卡（Avdiivka）後，同一日俄羅斯宣布全面控制阿夫迪夫卡，俄羅斯總統普丁恭賀俄軍取得「重要勝利」。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基警告盟國讓烏軍「人為陷入武器短缺」，將有利於俄軍，美國總統拜登則強調他有信心國會最終會通過援烏法案，但也坦言，在烏克蘭失去更多領土前，他「沒有信心」烏克蘭會獲得更多美國資金。

綜合美聯社、路透社報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）昨日宣布軍隊撤離通往俄軍佔領頓內茨克（Donetsk）的重要門戶阿夫迪夫卡後，同一日，俄羅斯國防部便宣布全面控制阿夫迪夫卡。

烏克蘭17日宣布撤出阿夫迪夫卡。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）告訴克里姆林宮，俄軍正在清除市內焦化廠的最後抵抗力量。周六在社交媒體上流傳的影片顯示，俄軍在焦化廠內的一棟建築上升起俄羅斯國旗。

🇷🇺⚡The Russian Flag raised above the Avdiivka coke plant.



Glory to our troops which continue working 24/7 in clearing the city of the Nazis. pic.twitter.com/SVPetZYVCi — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) February 17, 2024

克宮發布聲明指出，普丁慶賀在阿夫迪夫卡作戰的士兵取得「重要勝利」。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事即將在24日屆滿2周年，華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）分析，取得阿夫迪夫卡對克宮來說頂多只是象徵性勝利，帶來立即的資訊戰及政治勝利，幾乎不會對1500公里的前線戰事帶來改變。

由於彈藥不足、兵源短缺，在持續近2年的戰事後，烏軍又重新回到守勢，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上警告盟友，讓烏軍「人為陷入武器短缺」，將可能讓俄軍有喘息空間，並且讓普丁適應現階段的戰事強度。

圖為殘破不堪的阿夫迪夫卡（Avdiivka）。（圖／路透社）

美國總統拜登昨日表示，當天他與澤倫斯基通話時強調，他有信心美國國會最終會通過額外軍援烏克蘭的法案，但當被問及烏克蘭失去更多領土前、他有沒有信心基輔會獲得更多美國資金時，他坦言「沒有」。

拜登說：「烏克蘭人戰鬥得如此英勇…現在他們耗盡彈藥，我們卻要走開，我覺得很荒謬。」